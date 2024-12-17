Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa'da
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa tatillerinden paylaşımlar yaptı
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda çocuklarıyla birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da tatil yapmıştı.
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Ünlü çift, tatilinin rotasını tekrardan Fransa’ya çevirdi.
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İkili, ailecek çıktıkları tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
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Burak Özçivit, oğlu Karan ile paylaşımlar yaptı. Evcen, eşi ve oğlunun bu paylaşımına; "Aşklarım benim" şeklinde yorum yaptı.
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Özçivit ise, eşinin paylaşımlarına, kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram