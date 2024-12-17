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        Haberler Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa'da - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa'da

        Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Fransa tatillerinden paylaşımlar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 20:17 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:17
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          Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda çocuklarıyla birlikte Rusya’nın başkenti Moskova’da tatil yapmıştı.

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          Ünlü çift, tatilinin rotasını tekrardan Fransa’ya çevirdi.

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          İkili, ailecek çıktıkları tatilden pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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          Burak Özçivit, oğlu Karan ile paylaşımlar yaptı. Evcen, eşi ve oğlunun bu paylaşımına; "Aşklarım benim" şeklinde yorum yaptı.

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          Özçivit ise, eşinin paylaşımlarına, kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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