Fahriye Evcen golfteki hünerlerini sergiledi

Zamanının büyük bir kısmını eşi Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile geçiren Fahriye Evcen, bu süre zarfında zaman zaman hayatından kesitleri sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Burak Özçivit - Fahriye Evcen çifti ve çocukları Karan ile Kerem

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Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Fahriye Evcen, bu sefer Antalya'dan poz verdi.

Golf sporunu deneyimlemek için sahaya giren Fahriye Evcen, o anları da sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.

Golfteki hünerlerini sergileyen Fahriye Evcen, kombinini ise beyaz şapka, etek, spor ayakkabı ve siyah bir bluz, üzerine de mavi renkli kazakla tamamladı.