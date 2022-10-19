Faciaya davetiye! İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntü

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde, 10 kişi, kötü hava koşullarına aldırış etmeden denizin ortasındaki kayaya çıkıp balık tuttu.
DHA'nın haberine göre, Karaburun Sahili'nde fırtına ve dalgalara rağmen denizin ortasındaki kayanın üzerine çıkarak balık tutunlar tehlikeye davetiye çıkarıyor.
KAYANIN ÜZERİNE ÇIKTILAR
Balık tutmak için düzenli olarak buraya gelenler, geçen senelerde de aynı manzaranın yaşandığını söyledi. Dün öğle saatlerinde de 10 kişilik bir grup, deniz ortasındaki kayanın üzerine çıkarak oltayla balık tuttu.
Motorlu teknelerle kayaya gelen grup, dalgalara ve rüzgara aldırış etmeden kayanın üzerin çıktı. Karaburun Sahili'nde geçen yıl ekim ayında deniz kıyısından olta atarak balık tutan 4 arkadaş, dalganın vurması ile birlikte denize düşmüştü. Dalgaların metre boyunu aştığı denizde, bir kişi boğularak yaşamını yitirirken, diğer 3 kişi ağır yaralanmıştı. Bugün kaydedilen görüntülerde de balıkçılar kayıklar ile denizin ortasında bulunan kaya parçasına gitti. Kaya parçasının üzerinde balık tutanların, ayaklarına ve kayalıklara dalga vurduğu görüldü. Bazı kişilerse deniz kenarındaki kayalıklar üzerinde balık tuttu.
"GEÇEN SENE DE BİR ARKADAŞIMIZ BÖYLE BALIK SEVDASINA BOĞULARAK GİTTİ"
Eyüpsultan´dan balık tutmak için düzenli olarak Karaburun Mahallesi´ne geldiğini söyleyen Fırat Aybar "Ben buradaki kayalıklara gidiyorum. O kayanın orası çok tehlikeli, dalgalar çok. Biz buradaki kayalıklardan olta atıyoruz. Oraya çıkanları da desteklemiyoruz. Geçen sene de bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti. O yüzden orayı uygun görmüyorum. O kayaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Karadeniz´in suyu tehlikeli olduğu için an be an değişebiliyor. Belki 5 dakika sonra su seviyesi 2 katına da çıkabilir. Niye çıkıyorlar o kayaya ben de anlamıyorum. Ben çıkmam. Şu an deniz de çok asi" dedi.
"BALIĞIN GEÇİŞ YÖNÜ ORASI OLDUĞU İÇİN ARKADAŞLAR ORAYA GİDİYOR"
Karaburun´da balık tutan Ümit Kelkit ise "Şu anda burada sarıkanat ve lüfer balığı çıkıyor. Yıllardır burada balık yakalıyoruz. Şu an burası riskli aşağısı kuytu kaldığı için rüzgar almıyor. O kayanın üzeri de riskli. Balığın geliş güzergahı o kayanın orası olduğu için sürekli orada balık yakalıyorlar. Balığın geçiş yönü orası olduğu için arkadaşlar oraya gidiyorlar. Ben hiç gitmedim, gitmem de" diye konuştu.
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