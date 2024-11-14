Facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımı aşıp çiçekçi dükkanına girdi. Facianın eşğinden dönülen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Aziziye Caddesi'nde Nesime Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımı aşıp Murat Şener'e ait çiçekçi dükkanına girdi.
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Dükkanın önünde bulunanların kaza öncesi içeri girmeleri olası faciayı önledi.
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Kazada yaralanan olmazken iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.
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Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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