Facia göz göre göre gelmiş! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

Facia göz göre göre gelmiş! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

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Olay, Ankara'da meydana geldi.

Geçen ay Ankara'da çıkan fırtınada tonlarca ağırlıktaki reklam panosu otobüs durağının üzerine devrilmiş.

Olayda 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetmişti.

Facianın tek sorumlusunun fırtına olmadığı ortaya çıktı.

Hazırlanan ön bilirkişi raporuna göre, facia göz göre göre üstelik de tüm uyarılara rağmen gelmişti.