Facebook veri skandalı: Washington DC eyalet başsavcılığı şirkete dava açtı

ABD'de Washington DC eyalet başsavcılığı, sosyal medya platformu Facebook hakkında on milyonlarca kullanıcının verilerini uygunsuz bir şekilde paylaştığı gerekçesiyle dava açtı.

California Bölge Başsavcısı Karl Racine, yaptığı yazılı açıklamada Facebook'u kullanıcılarını kişisel verilerine kimlerin erişebildiği ve nasıl kullanıldığı konusunda da yanıltmakla suçladı.

Facebook, Londra merkezli veri analizi şirketi Cambridge Analytica'ya 50 milyon kullanıcı profiline ait verileri vermekle suçlanıyordu.

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, Facebook'un partneri olduğu şirketlere, onayları ve bilgileri olmadığı halde kullanıcıların kişisel bilgilerini sağladığını, Netflix ve Spotify gibi platformlara da kullanıcıların kişisel mesajlarını okuma ve hatta silme imkanı verdiğini öne sürmüştü.

Facebook ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Facebook: Şikayetleri dikkate alıyoruz

BBC'ye konuşan Facebook şirketinin bir sözcüsü, "Şikayetleri inceliyoruz ve eyalet savcılığı ile görüşmeleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Washington'dan gelen hamle sonrası Facebook hisseleri Temmuz ayından bu yana kayde geçen en büyük düşüşle yüzde 7'den fazla kayıpla günü kapadı.

Facebook'un şirket olarak son zamanlarda maruz kaldığı skandallar, kimi kullanıcıların Facebook'u kapama kampanyasına katılmasına yol açmıştı. Kimi sermayedarlar şirketin kurucusu Mark Zuckerberg'e istifa çağırısında bulunmuştu.

Zuckerberg, Amerikan Senatosu'nda bu yıl katıldığı bir oturumda gizlilik ve güvenlik ile ilgili sorulara yanıt vermişti.

Şirket hakkında güvenlik ve mevzuat konularında bir dizi soruşturma yürütülüyor.