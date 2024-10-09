Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Fabrikadaki patlamada acı haber! | Son dakika haberleri

        Makarna fabrikasındaki patlamada acı haber!

        Sakarya'da 15 Eylül'de bir makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan Güven Albayrak adlı işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:56 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fabrikadaki patlamada acı haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Güven Albayrak (24), 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Albayrak'ın cenazesinin Düzce'nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde defnedileceği öğrenildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

        Patlamada ağır yaralanan Eray Kızıldağ (22), 4 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrılmış, sorgu ve işlemlerinin ardından şüphelilerden 6'sı gözaltına alınmış, 1'i salıverilmişti.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü V.U. tutuklanmış, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sakarya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        Erken yaşta kanser vakalarında artış: ‘Halk sağlığı krizine dönüşmesi an meselesi’
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm
        Habertürk Anasayfa