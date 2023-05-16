Fabrikada vinç faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da fabrikada vincin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Nilüfer ilçesindeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde çalışma yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle vinç devrildi.

Kazada, vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar (41), olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.