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        Haberler Gündem Fabrikada kazan patladı: 5 yaralı

        Fabrikada kazan patladı: 5 yaralı

        Manisa'da bir süt fabrikasında buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Olayda 5 işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 20:27
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        Fabrikada kazan patladı: 5 yaralı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde süt fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'ndeki süt fabrikasının üretim alanındaki buhar kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

        Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan 5 işçi, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan 2 işçi, İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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