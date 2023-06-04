F1 İspanya Grand Prix'sini Verstappen kazandı

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Sezonun 8. yarışı, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde 66 tur üzerinden düzenlendi.

Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı pilot, mücadele boyunca yerini koruyarak 1:27:57.940'lık derecesiyle bu sezon 5'inci, toplamda ise 39'uncu etap zaferine ulaştı.

Mücadeleye 4. sıradan başlayan Mercedes takımının tecrübeli Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Verstappen'in 24.090 saniye gerisinde ikincilik elde etti.

Yarıştaki en büyük sürprizi ise Hamilton'ın takım arkadaşı ve vatandaşı George Russell gerçekleştirdi. Başarılı bir performans sergileyen Russell, 12. sıradan başladığı mücadeleyi doğru pit-stop ve lastik stratejileriyle liderin 32.389 saniye ardından üçüncü sırada tamamladı. Benzer bir performansa imza atan Verstappen'in takım arkadaşı Meksikalı Sergio Perez ise 11. sıradan başladığı yarışta dördüncü oldu.

Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 18 Haziran'da düzenlenecek.

İspanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 170 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 117

3. Fernando Alonso (İspanya): 99

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87

5. George Russell (Büyük Britanya): 65

TAKIMLAR

1. Red Bull: 287

2. Mercedes: 152

3. Aston Martin: 134

4. Ferrari: 100

5. Alpine: 40

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