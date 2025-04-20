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        Haberler Magazin Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen nişanlandı - Magazin haberleri

        Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen nişanlandı

        Geçtiğimiz yıl evlilik teklifi alan oyuncu Ezgi Şenler, sevgilisi Ömer Gürgen ile ilişkilerini resmiyete taşıdı. Çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:53
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        Ünlü oyuncu nişanlandı
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        Bir süredir aşk yaşayan Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen, ilişkilerini resmiyete taşıma kararı aldı. Geçtiğimiz yıl aralık ayında Gürgen’in yaptığı romantik evlilik teklifine Şenler, “Evet” yanıtını vermişti.

        Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, geçtiğimiz ay nişan hazırlıklarına başladı. Ankara'ya giden Ezgi Şenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu süreci duyurmuştu.

        Şenler ve Gürgen, ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlanarak evliliğe doğru ilk adımlarını attı. Çiftin yakın çevresi de onları yalnız bırakmadı. Oyuncu, nişandan kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Ezgi Şenler
        #Ömer Gürgen

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