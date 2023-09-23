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        Haberler Gündem 3. Sayfa BÜYÜK ACI! Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı! - Son Dakika Haberleri

        Ezgi 9 yaşındaydı! Okuldan geldi! Evde bir anda bayıldı!

        Düzce'de, evde aniden bayılan ve beyin kanaması geçiren 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, Yığılca ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 08:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 08:50
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        Ezgi 9 yaşındaydı! Bir anda bayıldı!
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        Düzce'de, önceki gün akşam saatlerinde eğitim gördüğü okulundan geldikten sonra Körpeşler Mahallesi'ndeki evinde aniden bayılan 9 yaşındaki Ezgi Nilay Yavuz, ailesi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BEYİN KANAMASI TEŞHİSİ KONDU

        AA'da yer alan habere göre burada beyin kanaması teşhisi konulan küçük Ezgi, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Küçük çocuk burada yapılan müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Ailesi tarafından Kocaeli'nden alınarak memleketi Düzce'nin Yığılca İlçesine bağlı Geriş Köyü'ne getirilen Ezgi Nilay Yavuz'un cenazesi, burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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