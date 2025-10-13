Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi!
Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Orhan Ak ile anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Resmi imzalar bugün saat 16:00 da Kemerburgaz Eyüpspor Tesisleri'nde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecek.
Emre Belözoğlu'nun yardımcılığının ardından teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan 46 yaşındaki Orhan Ak, İstanbul ekibini Ocak 2025 - Nisan 2025 dönemi arasında çalıştırmıştı. Orhan Ak, Fatih Karagümrük ile 18 maçta 1.44 puan ortalaması yakaladı.
Eyüpspor, 8 haftası oynanan Süper Lig'de topladığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, milli aranın ardından Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.