Stat: Eyüp

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Dk. 69 Mehmet Uslu), Bekir Yılmaz (Dk. 83 Enes Keskin), Timur Temeltaş (Dk. 82 Mikail Okyar), Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Taşkın İlter), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 61 Mete Kaan Demir), Umut Bulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Capan, Zalazar, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Dk. 82 Barış Dalkıran), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mehmet Erdem Uğurlu), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Alaskarov, Eren Güler (Dk. 67 Ofosu)

Goller: Dk. 2 Pa Dibba, Dk. 15 Umut Bulut, Dk. 59 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+5 Alaskarov, Dk. 84 Zalazar (Bursaspor), Dk. 49 Timur Temeltaş (Eyüpspor)