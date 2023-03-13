MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Halil Akbunar’ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta, kaleci Eren Karataş topu kontrol etti.

45. dakikada Sinan Kurt’un sağ taraftan yaptığı ortada, Del Valle arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak Altay savunmasına çarparak kornere çıktı.

48. dakikada Olivier Thill’in ceza sahası yayının sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşta kaleci Eren Karataş topu kornere çeldi.

58. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Ömer Bayram topu doğrudan kaleye yolladı, kaleci Eren Karataş meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

68. dakikada Eren Erdoğan’ın uzaklaştırdığı topu Marco Paixao, orta saha çizgisinde kontrol etti. Topla ilerleyen Marco Paixao, kaleci Harun Tekin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasına girmeden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-1

76. dakikada İbrahim Yılmaz’ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top, direkten oyun alanına döndü.