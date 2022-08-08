Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı!

DHA

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. Olayda, Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

DHA'nın haberine göre, saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU OLDUĞU BELİRLENDİ

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.