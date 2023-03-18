ING
Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 8.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir.