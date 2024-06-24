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        Haberler Yaşam Evinizden negatif enerjiyi bu yöntemle kovabilirsiniz! Yatak odası Feng Shui'ye göre nasıl döşenir?

        Evinizden negatif enerjiyi bu yöntemle kovabilirsiniz! Yatak odası Feng Shui'ye göre nasıl döşenir?

        Antik bir Çin metodu olan Feng Shui evlerimizi dengelememize ve oda oda, daha mutlu, daha başarılı hayatlar yaratmamıza yardımcı olur. Bunun için genellikle, dinlenip enerji depoladığımız sığınağımız olan yatak odasına dikkat etmek isteriz. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 16:00
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        • 1

          Yatak odanızda doğru bir Feng Shui uygulaması dinlenme ve kontrolün sizde olduğunu hissetmenize yardımcı olacaktır. Chi akışını nasıl sağlayacağınızı, odanıza ve hayatınıza girebilecek negatif enerjiyi nasıl uzaklaştıracağınızı bilmeniz oldukça önemlidir. İşte detaylar…

        • 2

          SAĞLAM BİR YATAK BAŞINIZ OLSUN

          En iyi Feng Shui yatak başları sağlam ve ahşaptan yapılanlar ya da kumaş kaplamalı olanlardır çünkü bunlar sizin ve yatak odanız için sağlamlıkla nazik ve destek veren Feng Shui enerjisinin çok iyi bir kombinasyonudur.

        • 3

          Uykuya daldığınız sırada vücudunuz birçok düzeyde çok yoğun bir enerji onarımına başlar. Bilinç altınızda, başınızın iyi bir şekilde desteklenmesi ve korunması gerekir, tıpkı uzun süre sandalyede oturduğunuzda sırtınıza destek gerektiği gibi.

        • 4

          DESTEK SUNAN BİR YATAK BULMALISINIZ

          Piyasada birçok farklı yatak tipi vardır; akıllıca bir tercih yapmalı ve size en iyi uyku ve rahatlamayı sunacak bir yatağa yatırım yapmalısınız. Gece ne kadar iyi uyursanız gün içinde sağlığınız o kadar iyi olur.

        • 5

          YATAĞIN YÜKSEKLİĞİ İYİ OLSUN

          Yatağın altında dengeli Feng Shui enerji akışı için yatağının zeminden makul bir yükseklikte olması gerekir. Genellikle saklama alanı sunması için altı bazalı yataklar kötü Feng Shui yatakları olarak görülür.

        • 6

          YATAĞIN KAPIDAN MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZAKTA OLMASINI SAĞLAYIN

          Yatağı kapıdan en uzakta kalan alana veya kapıya diyagonal olarak, kapıyla aynı hizada olmayacak şekilde yerleştirin. Bir diğer deyişle, yataktayken kapıyı görmeniz gerekir ama kapıyla hizalı olmamalısınız. Bu ister yatak odası kapısı, ister balkon/veranda kapısı, ister banyo ya da dolap kapısı olsun, yatağın yatak odanızdaki hiçbir kapıya hizalı olmamalıdır, aksi hâlde yatağa doğru çok fazla chi akar.

        • 7

          YATAĞININ ARKASINDA İYİ BİR DESTEK VEREN DUVAR OLSUN

          İyi bir yatak başına ek olarak yatağının arkasında her zaman sağlam bir duvar olması gerekir. Pencerenin altında uyuduğunuzda kişisel enerjin zamanla zayıflama eğiliminde olur, çünkü düzgün bir destek ve korumadan yoksundur.

        • 8

          YATAĞINIZI DİKKAT DAĞITICI UNSURLARDAN UZAK TUTUN

          İdeal olan çalışma masanızı ve televizyonu yatak odanızdan çıkararak yatak odanızı yalnızca dinlenip gevşeyebileceğiniz bir yere dönüştürmektir. Ancak hepimizin alanı kısıtlıdır, bu nedenle yatak odanızda televizyon ya da çalışma masasına ihtiyacınız varsa bunu yatağın pozitif enerjisinin önünü kesmemek için yataktan mümkün olduğunca uzağa koymalısınız.

          Kaynak: WikiHow

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