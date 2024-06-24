Evinizden negatif enerjiyi bu yöntemle kovabilirsiniz! Yatak odası Feng Shui'ye göre nasıl döşenir?

SAĞLAM BİR YATAK BAŞINIZ OLSUN

En iyi Feng Shui yatak başları sağlam ve ahşaptan yapılanlar ya da kumaş kaplamalı olanlardır çünkü bunlar sizin ve yatak odanız için sağlamlıkla nazik ve destek veren Feng Shui enerjisinin çok iyi bir kombinasyonudur.