Evinin mutfağında silahla öldürüldü

Adana'da, evinin mutfağında silahlı vurulan Mehmet Nuri Soner (68) yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nuri Soner, iddiaya göre su içmek için mutfağa gittiği sırada pencereden silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu vurulan Soner, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah sesi üzerine mutfağa gelen yakınları, yaşlı adamı kanlar için yerde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde Soner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.