Üzerine ise şarkıyla, 'Beraber oturduk diye bank çaldım. Ben mi sevmedim' diye yazdı.

Odunpazarı Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 'Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık' diye yeni bir paylaşımda bulunurken, Muhammet ve belediyenin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuların başında geldi.

Video kısa sürede 4 milyon izlenmeye ulaşırken, binlerce de yorum aldı.