Son zamanlarda popüler olan evde yoğurt yapma hem tasarruf hem de sağlıklı beslenmek isteyenlerin yaptığı bir şey. Evde yoğurt yapımı bazı doktorların önerilerinin ardından inek sütü ile evde yoğurt yapımı yöntemi iyice popüler oldu. Şimdi hazırsanız gelin evde güzel bir yoğurt nasıl hazırlanır beraber öğrenelim.

Evde Yoğurt Yapımı Malzemeleri:

2 veya 3 litre tam yağlı organik süt (market sütlerinin tutma kıvam alma ihtimali çok düşüktür)

3 veya 4 yemek kaşığı canlı bakteri içeren yoğurt veya tercihimiz ev yapımı mayalık yoğurt.

Bir tutam tuz

Mayalama aşamasında isteğe bağlı bir tutam tuz ve şeker eklenir. Şeker çabuk mayalanması için tuz ise ekşimesi için gereklidir.

Evde Yoğur Yapımı Hazırlanışı:

Sütümüzü hazırladığımız tenceremizin içine koyalım ve kaynatalım.

Kaynama işlemini yaptıktan sonra sütümüzü ocaktan alıp bekletelim.

Mayamızın düzgün olabilmesi için sütümüz ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı.

Yoğurdun ısısı kaçmasın diye tezgahımıza nihale koymalı ve üzerine temiz bir masa örtüsünü dörde katlayıp tenceremizi yerleştirelim.

Bir kâsenin içine 3 – 4 yemek kaşığına mayalanmış yoğurt koyunuz.

Kasemize 3 – 4 kaşık süt ekleyip tencereye aktarıp tenceremizin kapağını kapatalım.

Tenceremizin sıcaklığını koruması için üzerini birkaç örtü ile kapatalım.

Mayalanma işlemi için tenceremizi 5 saat bekletelim

Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra mayalanmış yoğurdumuzu soğuması için buzdolabına koyalım.

Soğuma işlemimiz tamamlandıktan sonra yoğurdumuz afiyetle yemeye hazırdır.