Evde kızı işte amiri

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Acil Sağlık Hizmetlerinin kuruluşundan bu yana hemşire olarak görev yapan Elif Demirtaş, bugünlerde ayrı bir mutluluk yaşıyor.

Doktor olan kızının ilk görev yeri olarak kendi çalıştığı 112 acil yardım istasyonuna atanması 21 yıllık hemşire olan Elif Demirtaş’ı hem şaşırttı hem sevindirdi.

Annesinin hemşire olarak görev yaptığı 112 acil yardım istasyonuna büyük bir rastlantı sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından atanan genç doktor İrem Demirtaş ise bunun hem zorluğunu, hem de mutluluğunu aynı anda yaşadığını ifade etti.

1998 yılından buyana 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde hemşire olarak görev yapan 48 yaşındaki Demirtaş, 112’nin birçok biriminde çalıştıktan sonra son olarak 7 yıl önce yenidoğan hemşiresi olarak görev yapmaya başladı.

Anne Demirtaş, "Ben 112’ye başladığımda İrem henüz 3 yaşındaydı ve kreşe gidiyordu. Nöbet tuttuğum günler benim için zorlu geçiyordu. Çünkü İrem sürekli 112’yi arayarak, kreşte öğrendiği, şarkı ve şiirleri bana zorla dinletiyordu." dedi.

Anne Demirtaş, yenidoğan hemşireliğinin farklı bir meşakkat istediğini belirtirken, işlerinin çok zor olduğunu, ancak bütün bebeklere kendi bebeğiymiş gibi ilgi ve şefkat göstererek, müdahale ettiklerini belirtti.

DEMİRTAŞ'IN TATLI BEDDUASI

"Nöbetten çıkınca yorgunluğumu eve gidince daha çok anlıyordum" diyen anne Demirtaş, "Nöbetten çıkıp eve geliyordum. İrem sürekli bir şeyler anlatıyor ve ben anlamıyordum. Bende kızım inşallah bir gün sende okuyup doktor olursun o zaman ben de seni anlamayacağım derdim. Allah bugünleri nasip etti ve kızım doktor oldu. Hem de aynı istasyonda benim ekip amirim olarak" dedi.

TERCİHİNİ YAZI TURA İLE YAPTI

24 yaşındaki doktor İrem Demirtaş ise, tayin tercihini kura ile yaptığını söyledi. Konya’ya atanmasını mucize olarak anlatan Doktor İrem, "Tercih yapacaktım ve birinci sırayı Konya 5010 istasyonu olarak belirledim. Ancak çok tereddütlüydüm, istediğim yerin gelmesi hemen hemen imkansızdı. Sürekli anne ne yapayım, Konya gelmez ise, farklı iller çıkacak derken, annem birden ‘kızım yazı tura at’ dedi. Ben önce şaşırdım, çok güldüm ama dediğini yaptım. Tura gelirse Konya 1. tercihim olacaktı ve tura geldi" şeklinde konuştu.

PROFESYONEL ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Annesi ile birlikte aynı istasyonda çalışmanın zorluğunu da yaşadığını belirten Doktor İrem Demirtaş, "İlk zamanlarda çok zorlandım. Çünkü o benim annemdi. Anneme nasıl davranacağımı bilemiyordum. Ancak annem, ‘kızım burası iş yeri ve bizler kutsal bir meslek yapıyoruz’ deyince, çok rahatladım. Ekip amiri olarak görev yapıyorum ve iş başka, anne-kız ilişkisi başka, bunu profesyonel kişiler olarak ayırt ediyoruz” dedi.

Eve gidince de görev dağılımı yaptıklarını ancak, evin küçük kızı olarak yine ev işlerinde annesine yardımcı olduğunu da belirten Dr. İrem Demirtaş, günün sonunda ise annesine büyük bir keyifle yorgunluk kahvesi yaptığını söyledi.