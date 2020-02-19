19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırışıklık giderici doğal maskeler ile hem kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz hem de ekonomik olarak rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Mutfağınızda kullandığınız sürpriz kırışıklık önleyiciler ile cildinizi ve güzelliğinizi uzun yıllar koruyabilirsiniz. İşte doğal kırışıklık kremi yapılışı...
Evde kırışıklık kremi nasıl yapılır?
Kırışıklık tedavileri için piyasa da satışı yapılan kremler size pahalı geliyorsa ve kırışıklıklarınız için bir yöntem uygulamak istiyorsanız; kendi doğal malzemelerinizle kolay bir şekilde kırışıklıklarınız için krem yapabilirsiniz.
Bu şekilde cildinizde oluşan kırışıklıkların oluşumunu kontrol altına alabilir, yeni kırışıklık oluşumunu engelleyebilirsiniz. Her şeyden önce evde kırışıklık kremini yaparken daha doğal malzemeler kullanıyor olmanız; içinizin daha rahat olmasını ve kullanım olarak daha sağlıklı olacağınızı bilmeniz açısından önemlidir.
Kırışıklık krem yapılışları
▪ Besleyen kırışıklık kremi; yarım çay fincanı kunduz yağı, badem yağı ve 1 çay kaşığı kafur yağını karıştırarak cildinizdeki kırışıklıklarınız üzerine uygulayabilirsiniz. Tüm malzemeleri aktardan edinebilirsiniz.
▪ Yosunlu kırışık kremi; 1 çay kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı su yosununu karıştırarak, cildinizde dilediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz.
▪ Kayısı içerikli kırışıklık kremi; 2 yemek kaşığı balmumu ve badem yağını benmari usulü ile eritin. Ardından içerisine yarım çay kaşığı limon suyu ve 4 yemek kaşığı kayısı özü ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendirin ve cildinize dilediğinizde uygulayın.
▪ Salatalık özlü kırışıklık kremi; 2 yemek kaşığı salatalık suyu, 1 çay kaşığı limon suyu, konyak, 1 yumurta beyazının çırpılmış hali ve yarım çay kaşığı sodyum benzoat karıştırarak, 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın. Ardından cildinize uygulayabilirsiniz.
▪ Naneli kırışıklık kremi; yarım çay kaşığı şap tozu, 1 çay kaşığı salatalık suyu, nane suyu ve 3 damla nane ruhu esansını birbiriyle iyice karıştırın. Ardından cildinize uygulayabilirsiniz.
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