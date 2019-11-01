Evde irmik ve gül suyu ile doğal peeling tarifi

Cildin belli zaman içerisinde üst tabakası sertleşir ve günlük yapılan temizliğin haricinde derin bir temizlik ister. Ölü derilerin yoğunlaşması ile cilt canlılığını yitirir ve solgun bir hal alır. Bu da cildin sağlıksız durmasına ve makyaj yapılsa bile etkisini göstermemesine neden olmaktadır. Her cilt tipi mutlaka peeling ister ve canlanması için gereken bir uygulamadır. Cildin yeniden canlanması ve sağlıklı görünmesi için; yağlı ve karma ciltler için haftada bir kez; kuru ve hassas ciltler için 15 günde bir kez peeling uygulanması gereklidir.

Cilde peeling uygulanması ile cildin yağlardan ve ölü deriden arınması sağlanır. Ayrıca cilde esneklik kazandırır ve sıkılaşmasını sağlar. Kuru ve hassas ciltlere sık uygulamak tahrişe neden olabilmektedir. O nedenle bu konuda dikkatli olmak da fayda vardır. Cilde düzenli peeling uygulaması ile cildinizin tazelenmesini de sağlamış olacaksınız. Cilt bakım yapıldıkça kendini yenileyen bir dokuya sahiptir. Doğal ürünler kullandığınızda içerisinde bulunan vitamin ve mineraller cildin dokusunu besler ve cilde nem kazandırma açısından faydalı olur.

İrmik ve gül suyu ile peeling tarifi

1 tatlı kaşığı irmik ve 1 tatlı kaşığı gül suyunu karıştırarak; yüz bölgenize parmaklarınızla dairesel hareketler sağlayarak iyice yedirin. Bu sayede cildin kan dolaşımı da artacaktır. Cildinize 5 dakika uygulayın ve sonrasında ılık suyla yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.