Evde doğal botoks maskesi nasıl yapılır?

Cildin doğal yollarla uygulanan maskelerle daha dolgun ve gergin görünmesi mümkün olmaktadır. Botoks işlemi yaptırmadan böyle bir güzelliğe sahip olmak hem daha ekonomik hem de daha sağlıklıdır.

Botoks işlemi sonunda mimiklerin daha donuk görünmesi bazı bayanları tedirgin edebilmektedir. Bu yüzden doğal uygulamaların tercih edilmesi günümüzde artmaya başlamıştır.

Botoks Etkili Maske Tarifleri

Botoks Maskesi 1

1 domatesin kabuğunu soyarak, ezin ve içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyerek karıştırın.

Cildinize uygulayın ve 20 dakika bekleyin.

Ilık su ile durulayın.

15 günde 1 uygulayabilirsiniz.

Cildiniz uygulamadan sonra daha diri ve canlı olacaktır.

Botoks Maskesi 2

1 tatlı kaşığı limon suyu, süt, bal, 1 tutam tuz ve 1 yumurta sarısını karıştırın.

Cildinize uygulayın ve kuruyunca bir kat daha uygulayın.

Aynı işlemi toplamda 3 kere tekrarlayın ve son uygulama kuruyunca soğuk su ile durulayın.

Maskeyi uyguladıktan sonra cildinizin gergin ve dolgun bir hal aldığını göreceksiniz.

Botoks Maskesi 3