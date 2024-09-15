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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

        Evde bakım maaşı yatan iller 15 Eylül 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

        Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım maaşının güncel tutarı ve yatırılan iller listesi merak ediliyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Bununla birlikte ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki 15 Eylül Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 15.09.2024 - 13:43
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        • 1

          Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi araştırmaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yönelik verilen yardım ödemesinin ne kadar olduğu ve maaşların yattığı illerin listesi sorgulanıyor. İşte 15 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 3

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.

          Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.

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