Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA | 2025 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Evde bakım parası yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Eylül ayı evde bakım maaşları merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan ödemelerin, il bazında farklı günlerde gerçekleşmesi nedeniyle hak sahipleri "Evde bakım maaşı yattı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Eylül ayı evde bakım ödemelerine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 16:57 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Evde bakım desteği ödemeleri, Eylül ayıyla birlikte gündemdeki yerini koruyor. Her ay olduğu gibi bu ay da ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bakanlık tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, 2025 Eylül evde bakım maaşları hesaplara yatırıldı mı? Detaylar haberimizde...

        • 2

          2025 EYLÜL EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşı Eylül ayı henüz hesaba geçmedi. Geçen ay maaş ödemesi, 15 Ağustos 2025 tarihinde yapılmıştı.

        • 3

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI

          Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

          EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        "Tansiyonum düştü, gözlerim karardı"
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Otel ve restoran yıkıldı! Kapadokya’da kaçak yapıya geçit yok!
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Habertürk Anasayfa