31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Makarona benzeyen zahmetli yapımıyla ve tadıyla onu aratmayan Acı Badem Kurabiyesi yapmasak olmazdı. Genel olarak içeriğinde acı badem aroması ve toz fındık kullanarak hazırlanan ve satılan acı badem kurabiyesini badem unu kullanarak yapmayı deneyelim.
Acı badem kurabiyesi malzemeler;
200 gram kavrulmamış badem (badem unu)
Yaklaşık dört yumurta akı 140 grama denk geliyor
325 gram toz şeker
½ tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
8 adet çiğ badem
Acı badem kurabiyesi yapılışı;
Acıbadem kurabiyesi hazırlamak için; bademleri ufak parçalar haline getirmek için mutfak robotundan çekerek toz haline getirin.
Yumurta akını bir tencere içerisinde çatalla çırpıp toz haline getirdiğimiz badem ve toz şekerini katın.
Acıbadem kurabiyesini hamurunu oluşturacak bu karışımı kısık ateşte 10-12 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirelim.
Şeker eriyip sıvılaşmaya başlayan kurabiye karışımı çırpıcıyla karıştırılarak tekrar koyulaşınca ocaktan alalım.
Sıcak karışımı geniş bir tepsiye alıp soğutalım. Bir spatula yardımıyla karıştırdığınız kurabiye hamuruna limon suyu katıp hamurun koyulaşmasını sağlayalım.
Sıkma poşetine koyduğunuz hamurunuzu yağlı kâğıt koyduğunuz fırın tepsine aralıklı olarak küçük veya büyük boylarda yuvarlak halinde sıkın. Sivri kalan kısımlarını yanmaması için elinizle düzeltin.
Fırını 140 derece sıcaklığa getirin. Yaklaşık 10 cm boyutunda sekiz adet çıkarabilecek şekilde tepsiye dizin. Orta kısımlarına bir badem yerleştirip. Fırına atalım.
30 dakika kadar fırınımızda pişirelim. Çatlamaya balayınca fırının derecesini 150 ye alalım 10 dakika kadarda üst kısımları çatlayana kadar pişirelim.
Alt ve üst kısım olmak üzere iki parçayı birleştirelim ve dört adet kurabiye ortaya çıkaralım. Kapalı bir kapta uzun süre saklayabilirsiniz.
Acı badem kurabiyesi püf noktaları;
Gevrek olması için badem tozunu tek başına kısık ateşte 5 dakika kavurun. Badem tozunu soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz.
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