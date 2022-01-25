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Evan Rachel Wood: Marilyn Manson klip çekiminde bana tecavüz etti

Evan Rachel Wood: Marilyn Manson klip çekiminde bana tecavüz etti!

Marilyn Manson'ın kendisini uzun süre taciz ettiğini ileri süren oyuncu Evan Rachel Wood, şarkıcıyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Wood, Manson'ın bir klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü

25.01.2022 - 10:40 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, eski sevgilisi şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini bu yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

  • Sundance'ta gösterilen 'Phoenix Rising' adlı belgeselde konuşan Wood, üç yıl aşk yaşadığı Manson'ın 2007'de çıkardığı 'Heart-Shaped Glasses' şarkısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

  • "ÇEKİM PLANLANDIĞI GİBİ GİTMEDİ"

    Belgeselde 34 yaşındaki oyuncu, 'Heart-Shaped Glasses' adlı şarkının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini söyleyerek, "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi." dedi.

  • Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood, "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi." diye konuştu.

    'Westworld' dizisiyle yıldızı parlayan Wood, "Kendimi nasıl savunacağımı veya 'hayır' diyeceğimi bilmiyordum çünkü asla karşılık vermemek için şartlandırılmış ve koşullandırılmıştım." diye devam etti. 

  • "İĞRENDİM!"

    O anlarda hissettiklerini ve set ekibinin nasıl şaşırdığını da "İğrendim ve sanki yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim ve ekibin gergin olduğunu, ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyebilirim." diye anlattı.

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