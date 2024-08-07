Ev zencisi ne demek, kime denir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği ev zenciliği nedir?

EV ZENCİSİ NE DEMEK, KİME DENİR?

"Ev zencisi'' terimi, Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X tarafından kullanılan tarihi bir kavramdır. Bu terim, 19. yüzyıl Amerika'sında, özellikle Güney Amerika'da, ev kölelerine verilen bir ad olarak bilinir.

Ev zencileri, tarım ve diğer ağır işlerden farklı olarak, ev işlerinde çalışan kölelerdi ve genellikle dışarıdaki "alan zencileri" olarak adlandırılan kölelere göre daha yüksek bir sosyal statüye sahipti.