Ev zencisi ne demek, kime denir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği ev zenciliği nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram'ın kapatılmasını eleştirenlere yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Batılılara şikayet edenlerin "ev zenciliği" yaptığını belirtmişti. Bu açıklama sonrası ev zencisi kavramının ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, ev zencisi ne demek, kime denir? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği ev zenciliği hakkında bilgiler...
- 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Instagram'ın kapatılmasını eleştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada sosyal medya platformlarının rezilliklerini göz ardı ederek Türkiye'yi Batılılara şikayet edenlerin "ev zenciliği" yaptığını belirtti. Bu açıklama sonrası ‘’Ev zencisi ne demek, kime denir?’’ soruları yanıt aramaya başladı. İşte, ev zencisi kavramı hakkında detaylı bilgiler…
- 2
EV ZENCİSİ NE DEMEK, KİME DENİR?
"Ev zencisi'' terimi, Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X tarafından kullanılan tarihi bir kavramdır. Bu terim, 19. yüzyıl Amerika'sında, özellikle Güney Amerika'da, ev kölelerine verilen bir ad olarak bilinir.
Ev zencileri, tarım ve diğer ağır işlerden farklı olarak, ev işlerinde çalışan kölelerdi ve genellikle dışarıdaki "alan zencileri" olarak adlandırılan kölelere göre daha yüksek bir sosyal statüye sahipti.
- 3
2010'lu yıllardan itibaren "ev zencisi" ifadesi, özellikle Afrika kökenli Amerikalılar arasında aşağılama anlamında kullanılmaya başlamıştır. Bu terim, genellikle Batılı değerleri veya sistemleri destekleyerek kendi kökenlerini ve toplumlarını küçümseyen kişiler için kullanılır.
-