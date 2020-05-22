Çıtır çıtır ev baklavası nasıl yapılır? Sorusu Ramazan Bayramı'nı karantinada iken yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ev baklavası tarifini haberimizde derledik.

EV BAKLAVASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

İçi için;

Kırılmış ceviz ya da fındık



Açmak için;

Mısır nişastası

Şerbeti için;

4 bardak şeker

5 bardak su

Bir kaç damla limon suyu

Üzeri için;

300 g tereyağı ya da margarin

ÇITIR ÇITIR EV BAKLAVASI TARİFİ (KOLAY YAPILIŞI)

Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşalıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.

Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz.

Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10 ar 10 ar üst üste koyun.

10’arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.

Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin.

Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin…

Ev Baklavası Şerbetinin Yapılışı;

4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine bir kaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın.

Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.

Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.