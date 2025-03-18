Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Euro-Med: İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 150 Filistinli çocuk öldü | Dış Haberler

        Euro-Med: İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 150 Filistinli çocuk öldü

        Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'in son saldırılarında 150 Filistinli çocuk öldü"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Örgütten yapılan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun hava saldırılarıyla sivilleri hedef aldığı, yüzlerce bombardımanla yerleşim yerleri, barınma merkezleri ve mülteci kamplarını vurduğu belirtildi.

        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Haberi Görüntüle

        Saldırılarda 150 çocuk ile çok sayıda kadının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail’in saldırılarında kasten "toplu katliam yapma" niyetinin açık olduğu, bazı ailelerin tamamen yok edildiği, büyükbaba, ebeveynler ve torunlar dahil nesillerin birlikte hedef alındığının belgelendiği kaydedildi.

        Uluslararası toplumun 18 aydır Gazze'deki katliamlara sessiz kalmasının, İsrail’e "soykırımı tırmandırma konusunda fiili bir yetki" verdiği vurgulanan açıklamada, İsrail’in bu saldırıları askeri zorunluluk ya da güvenlik önlemi gibi göstermeye çalışmasının, "soykırım" suçunu örtbas etmeye yönelik açık bir manipülasyon olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Gazze’de işlenen suçların toplu katliam, zorla aç bırakma, temel hayati ihtiyaçlardan mahrum bırakma ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirildiğini bildiren Euro-Med, bu suçların, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında soykırım niteliği taşıdığına dikkati çekti.

        Ateşkesi bozan İsrail ordusu Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

        Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

        Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

        Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri de ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

        İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Habertürk Anasayfa