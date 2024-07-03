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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 01:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 01:07
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          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı. 29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi. Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

        • 2

          Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

        • 3

          EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

          İsviçre-İtalya: 2-0

          Almanya-Danimarka: 2-0

          İngiltere-Slovakya: 2-1

          İspanya-Gürcistan: 4-1

          Fransa-Belçika: 1-0

          Portekiz-Slovenya: 3-0

          Romanya-Hollanda: 0-3

          Avusturya-Türkiye: 1-2

        • 4

          İşte çeyrek final eşleşmeler:

          5 Temmuz Cuma:

          19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

          22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

          6 Temmuz Cumartesi:

          19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

          22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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