EURO 2024 son 16 maç takvimi tarihi: Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman?
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te A,B,C,D ve F grubunda 24 takım son 16'ya kalabilmek için üçer maç yaptı. Mücadelelerin ardından EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri netleşti. Bu kapsamda gözler "EURO 2024 son 16 maçları ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, EURO 2024 son 16 maç takvimi...
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları F Grubu ile sona erdi. Grup aşamasının tamamlanmasıyla EURO 2024 son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı belli oldu. Peki, Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 son 16 maç tarihleri takvimi...
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EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu müsabakaları 29 Haziran-2 Temmuz'da oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmaları kazanan takımlar, çeyrek finalist olacak.
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EURO 2024 SON 16 MAÇ TAKVİMİ
29 Haziran 2024 Cumartesi
19.00 İsviçre - İtalya
22.00 Almanya - Danimarka
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30 Haziran 2024 Pazar
19.00 İngiltere - Slovakya
22.00 İspanya - Gürcistan
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1 Temmuz 2024 Pazartesi
19:00 Fransa - Belçika
22:00 Portekiz - Slovenya
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2 Temmuz 2024 Salı
19:00 Romanya - Hollanda
22:00 Avusturya - Türkiye
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