UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.
D Grubu´nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Letonya´yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci kaydetti.
D Grubu´nun diğer maçında ise Ermenistan, deplasmanda karşılaştığı Galler´i 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ermenistan´ın gollerini Lucas Zelarayan (2) ve Grant Leon-Ranos (2) attı.
Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Cebelitarık-Fransa: 0-3
Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3
Malta-İngiltere: 0-4
H Grubu:
Finlandiya-Slovenya: 2-0
San Marino-Kazakistan: 0-3
Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0