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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.

D Grubu´nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Letonya´yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

D Grubu´nun diğer maçında ise Ermenistan, deplasmanda karşılaştığı Galler´i 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ermenistan´ın gollerini Lucas Zelarayan (2) ve Grant Leon-Ranos (2) attı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti. Alınan sonuçlar şöyle: B Grubu: Cebelitarık-Fransa: 0-3 Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

C Grubu: Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3 Malta-İngiltere: 0-4

D Grubu: Letonya-Türkiye: 2-3 Galler-Ermenistan: 2-4

H Grubu: Finlandiya-Slovenya: 2-0 San Marino-Kazakistan: 0-3 Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0

I Grubu: Kosova-Romanya: 0-0 Andorra-İsviçre: 1-2 Belarus-İsrail: 1-2

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