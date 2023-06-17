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EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları! Ermenistan'dan Galler'e büyük sürpriz

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı. Millilerimizin yer aldığı D Grubu'nda Ermenistan, deplasmanda Galler'i 4-2 yenerek gecenin sürprizine imza attı. Fransa ve İngiltere ise gruplarında oynadığı maçlarda hata yapmadı.

Giriş: 17.06.2023 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
EURO 2024 Elemeleri'nde günün sonuçları! Ermenistan'dan Galler'e büyük sürpriz
HABERTURK.COM / Ajanslar

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.

D Grubu´nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Letonya´yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

D Grubu´nun diğer maçında ise Ermenistan, deplasmanda karşılaştığı Galler´i 4-2 yenerek ilk galibiyetini aldı. Ermenistan´ın gollerini Lucas Zelarayan (2) ve Grant Leon-Ranos (2) attı.

Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Cebelitarık-Fransa: 0-3

Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1

C Grubu:

Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3

Malta-İngiltere: 0-4

D Grubu:

Letonya-Türkiye: 2-3

Galler-Ermenistan: 2-4

H Grubu:

Finlandiya-Slovenya: 2-0

San Marino-Kazakistan: 0-3

Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0

I Grubu:

Kosova-Romanya: 0-0

Andorra-İsviçre: 1-2

Belarus-İsrail: 1-2

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