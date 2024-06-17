Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024, 12 Milli futbolcunun ilk Avrupa Şampiyonası olacak - Futbol Haberleri

        EURO 2024, 12 Milli futbolcunun ilk Avrupa Şampiyonası olacak

        A Milli Futbol Takımında 12 futbolcu, ilk kez Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 Milli futbolcu ilki yaşıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da 12 futbolcu, ilk kez turnuvada oynama fırsatı buldu.

        Almanya'da düzenlenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonunda Türkiye'nin kadrosunda 26 futbolcu yer alıyor.

        Bu futbolculardan 12'si, ilk kez milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı.

        Kariyerinin başında olan Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21) ve Bertuğ Yıldırım (21), genç yaşlarında şampiyonada boy gösterme fırsatı yakaladı.

        REKLAM

        Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24) ve Yunus Akgün (23) de ilk kez bu turnuvada oynama şansı elde etti.

        Ay-yıldızlılarda 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ile 30 yaşındaki Samet Akaydın da kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme fırsatına sahip oldu.

        HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ, CENK TOSUN'UN İKİNCİ ŞAMPİYONASI

        A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan 12'si, ikinci kez bu heyecanı yaşayacak.

        Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci, millilerin grup aşamasında veda ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda yer almıştı.

        Milli takımda Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Cenk Tosun ise ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama fırsatı yakalayacak. Hakan, EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyerken, Cenk ise EURO 2016'da görev yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Kan donduran görüntü! Arazi kavgasında döverek öldürdüler!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Orman yangını hızla yayıldı!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Rekorlarına bir yenisini ekleyecek
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        Habertürk Anasayfa