EURO 2024, 12 Milli futbolcunun ilk Avrupa Şampiyonası olacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında yarın Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da 12 futbolcu, ilk kez turnuvada oynama fırsatı buldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonunda Türkiye'nin kadrosunda 26 futbolcu yer alıyor.

Bu futbolculardan 12'si, ilk kez milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı.

Kariyerinin başında olan Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21) ve Bertuğ Yıldırım (21), genç yaşlarında şampiyonada boy gösterme fırsatı yakaladı.

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Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24) ve Yunus Akgün (23) de ilk kez bu turnuvada oynama şansı elde etti.

Ay-yıldızlılarda 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ile 30 yaşındaki Samet Akaydın da kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme fırsatına sahip oldu.