Etli Mantar Sote Tarifi, Nasıl Yapılır?

Bol lezzet barındıran harika bir tarifimiz var. Etli mantar sote tarifi, kolay yapılışı ile sofralarınızı renklendirecek. Bu tarifimizi etli olarak hazırlayabileceğiniz gibi, dilerseniz kuşbaşı doğranmış tavuk eti ile de hazırlayabilirsiniz. Menü olarak bulgur pilavı ile birlikte tamamlayabilirsiniz.

Etli Mantar Sote Malzemeler

400 gram kadar kültür mantarı

1 tane soğan

1 tane domates

2 tane yeşilbiber

2 tane kırmızıbiber

200 gram kadar dana kuşbaşı et

Kimyon

Kekik

Tuz

Etli Mantar Sote Yapılışı

• Mantarlarımızı güzelce temizleyip, doğruyoruz.

• Tavamıza küçük doğranmış soğanımızı ve yağımızı alıp, soğanlarımızı kavuruyoruz.

• Soğanlarımızın ardından biberlerimizi de doğrayıp, ekliyoruz.

• Bu sırada doğranmış mantarlarımızı farklı bir tencerede suyunu salana kadar pişiriyoruz.

• Bu işlem mantarın kara suyunu sote tarifimize dahil etmemek için gereklidir.

• Yeterince pişen mantarlarımızın saldığı kara suyu döküyoruz.

• Biberlerimiz biraz kavrulduktan sonra mantarlarımızı ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz.

• Domatesimizi rendeleyip, onu da yemeğimize ekledikten sonra, son malzemelerimiz olan baharatlarımızı ekliyoruz.

• Etli mantar sotemizi kısık ateşte pişirip, alıyoruz. Afiyet olsun.