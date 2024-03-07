Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'den açıklamalar

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Cumhur İttifakı ve MHP'den Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Demirel'in konuşmasından öne çıkanlar...

"HER SEÇİMİN KENDİNE GÖRE ÖZELLİKLERİ VARDIR"

Sahada yoğun bir çalışma devam ediyor. Etimesgut'taki seçimler biraz renkli geçiyor. Sonuçta bir yerel seçim yaşayacağız. Bu yerel seçimde yerel unsurlar, yerel dinamikler öne çıkacaktır. Yerel özellikler öne çıkacaktır. Vatandaşlarımızın bu yönde değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Her seçimin kendine göre özellikleri vardır. Bu seçimde de tabiki rakibimizin sanat camiasından gelmesi bunu Etismesgut seçimlerini öne çıkardı. Ama sonuç itibariyle sahada çok güzel çalışmalar var. Sahada vatandaşla yıllardır birlikte oluşturduğumuz bir beraberliğin enerjisi var. Yapılan hizmetleri anlatmaya yapacaklarımızı da vatandaşımıza taahhüt etmeye devam ediyoruz. Bu yönüyle Etimesgut'taki seçimler gerçekten kamuoyunun merakla beklediği seçim sonuçlarından birisi olacak.

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"ANKETLER BİZİ ÖNDE GÖSTERİYOR"

Erdal Beyi sanat dünyasına tekrar göndereceğiz gibi gözüküyor. Şu anda yapılan kamuoyu yoklamalarında ciddi kamuoyu yoklamalarında Türkiye'nin önde gelen ve bundan önceki seçimlerde de yaptıkları kamuoyu yoklamalarıyla isimden söz eden araştırma şirketlerinin yaptırdığımız kamuoyu yoklamalarında seçimle ilgili bayağı fark gözüküyor. Bizim lehimize. Ama biz yine de seçimi çok önemsiyor ve her gün en yoğun çalışan biziz. En çok sahada olan biziz. Vatandaşımızla en çok buluşan biziz. Vatandaşımızın en çok yanında olan biziz. Çünkü biz o şehirliyiz. Biz orada doğduk, orada büyüdük, orada yaşadık. Bütün yaşantımız bizim Etimesgut. Dolayısıyla bu şehirde olan biten vatandaşımızın her yönüyle sıkıntısını birlikte paylaştığımız, birlikte ağladığımız, birlikte güldüğümüz vatandaşımız. Bizim insanımız. Ben bu yerde bu görevi uzun süredir yapıyorum. Erdal Bey iyi bir sanatçıdır. Güzel oyunlar çıkartabilir. Ama sonuç itibariyle Etimesgut'ta bir yerel seçim yaşanacaktır.