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        Haberler Gündem ETÇİL ÇEKİRGE | Elazığ’da dev etçil çekirge "Çağaboğan" görüntülendi! Cep telefonuyla görüntülendi

        Elazığ’da dev etçil çekirge görüntülendi!

        Türkiye'de zaman zaman görülen, 20-25 santim boyunda olan Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:56 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:34
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        Elazığ'da dev etçil çekirge görüntülendi!
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        Elazığ’ın Safran Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, evin penceresinde dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen "Çağaboğan" olduğunu öğrendi.

        CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ

        İHA'da yer alan habere göre çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, hayvanı cep telefonu ile görüntüledi. Etçil çekirge bir süre sonra gözden kayboldu.

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