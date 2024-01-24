Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı barakada çıkan yangında eşyalarını kurtarmak için içeri giren 49 yaşındaki Mehmet Sadık Deval, hayatını kaybetti. Deval'ın, 3 çocuk babası olduğu öğrenildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde, bir toplu konut inşaat alanında işçilerin kaldığı barakada saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
EŞYALARINI KURTARMAK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulan yangında, işçilerden Mehmet Sadık Deval (49), eşyalarını kurtarmak için içeri girdi.
DUMANDAN ETKİLENİP BAYILDI
Ancak Deval, barakada dumandan etkilenip bayıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürüp, Deval´ı çıkardı.
HAYATINI KAYBETTİ BELİRLENDİ
Hazır bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Sadık Deval´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
3 ÇOCUK BABASIYDI
3 çocuk babası Mehmet Sadık Deval'ın, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Kocaeli'ye geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.