Eşref Rüya yayın tarihi: Eşref Rüya ne zaman başlıyor, konusu ne?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Eşref Rüya", kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizide, Uluç Bayraktar yönetmen koltuğunda otururken, senaryo Ethem Özışık ve Lokman Maral'a ait. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği proje, ilk fragmanıyla merak uyandırdı. İşte dizi hakkında merak edilenler...
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Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yapımcılığını üstlendiği dizide, Eşref karakterine Çağatay Ulusoy, Nisan karakterine ise Demet Özdemir hayat veriyor. Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı bu iddialı yapım, Kanal D’de izleyiciyle buluşmaya gün sayıyor. İşte dizi hakkında bilgiler...
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EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı Eşref Rüya’nın kadrosunda;
Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
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EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NE?
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya dizisi, izleyicileri derinden etkileyecek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak. Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.
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Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek. Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
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Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
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EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Açıklanması durumunda haberimize eklenecektir.
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