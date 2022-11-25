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Haberler Müzik Esra Zeynep Yücel'den 'Bu Su Hiç Durmaz' - Magazin haberleri

Esra Zeynep Yücel'den 'Bu Su Hiç Durmaz'

Esra Zeynep Yücel, yeni albümü 'Aşk'ın ikinci şarkısı 'Bu Su Hiç Durmaz' müzikseverlerle buluşturdu

Giriş: 25.11.2022 - 13:51 | Güncelleme: ABONE OL
Esra Zeynep Yücel'den 'Bu Su Hiç Durmaz' - Magazin haberleri
Esra Zeynep Yücel'den 'Bu Hiç Durmaz'
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HABERTURK.COM

Esra Zeynep Yücel, yeni albümün 'Aşk'ın ikinci şarkıcı 'Bu Su Hiç Durmaz'ı dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Yücel'e bu şarkıda Bülent Ortaçgil'den tam destek geldi. Ünlü bestecinin eserini yeniden yorumlayan Esra Zeynep Yücel, arşivlik çalışmalar yapmaya devam edecek.

Amerika’da Stanford Jazz Akademisi, Berklee College of Music ve New England Conservatory’de aldığı müzik eğitimleriyle kariyerinde ilerlemeye devam eden Yücel'in, yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Aykut Gürel, şarkıların düzenlemelerine de Gökhan Varol ile birlikte imzasını attı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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