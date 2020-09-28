ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.Olayın yankıları sürerken yapılan DNA testinin sonuçları da geldi. Canlı yayında DNA testi sonucu açıklandığında çocuğunun kocasından olmadığını öğrenen Esra Karakuş sevinçten havalara uçtu.

KARISINI VE KIZINI ARARKEN ŞOKE OLDU

Esra Erol'da programına katılan Ferdi Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını ararken şoke eden gerçeklerle yüzleşti. Karısı 'abim' dediği kendisinden 28 yaş büyük komşuları Cengiz ile kaçmıştı.

Esra Erol'un bulup yayına getirdiği Esra Karakuş, eşiyle yüzleşirken kızının babasının birlikte kaçtığı komşuları olduğunu itiraf etti.

TALİHSİZ ADAM DNA TESTİ İSTEDİ

Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz ile 2 yıl boyunca gizli bir ilişki yürüttü. İkilinin bu birliktelikten bir de çocukları oldu. Esra Karakuş, Ecrin adını verdikleri 6 aylık bebeğin eşinden değil komşudan olduğunu açıkladı. Baba Ferdi Karakuş emin olmak için DNA testi istedi.

DAHA ÖNCEKİ BİRLİKTELİKLERİNDEN ÇOCUĞU OLMADI

Esra Karakuş'un kaçtığı Cengiz'in bugüne kadar yaptığı evliliklerinden hiç çocuğu olmamıştı. Cengiz, "Kusur belki de bendeydi" derken, Esra Karakuş'tan olan kızın kendi çocuğu olduğuna inandığını söyledi. Cengiz, "Çocuğuma sahip çıkarım, eğer çocuk benimse" dedi.

CANLI YAYINDA HAVALARA UÇTU

Esra Erol cuma günü yayınında bebeğin babasının DNA sonuçlarını açıkladı. Bebeğin babası Cengiz Koraltan çıktı. Ferdi sonuçları duyunca "Nasıl yani, kim babası" diyerek ayağa fırladı. Esra Karakuş ise "Ellerini çırparak ben biliyordum zaten" diye sevinç gösterisinde bulundu.

"ŞÜKÜR ELHAMDÜLİLLAH DİYORUM"

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, genç kadına "Bir ara yayında, 'Bu çocuğun babası kim' diye sorduğumda, neden sen bana dudaklarını okuyacağım şekilde döndün Ferdi olabilir dedin ki?" diye sordu.

"TAŞINACAKTIM, BANA YALVARDI

Kadının bu çıkışa cevabı; "Evet içimden öyle geçirmiştim ama şu an şükür elhamdülillah diyorum, Cengiz Koraltan diyorum" oldu.

NE OLMUŞTU?

Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda genç kadın, küçük kızının babasının kendisinden 28 yaş büyük komşusu olduğunu itiraf etti.

Ferdi Karakuş, eşi Esra Karakuş'un evden kaçtığını belirterek Esra Erol'un programına başvurdu.Esra Karakuş'un kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile kaçtığı ortaya çıktı. Bu olayın şokunu atlatamayan izleyici, kadının küçük kızının gerçek babasının kaçtığı komşusu olduğu itirafıyla adeta donup kaldı.

6 yaşındaki oğlunu komşusuna bıraktıktan sonra "Ben doktora gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen Esra Karakuş'a Esra Erol'un yoğun gayretleri sonucu ulaşıldı.İzmir'de amcasının yanında olduğunu belirten genç kadın, alt komşuları Cengiz ile kaçtığı iddialarına ise ateş püskürdü.

FOTOĞRAFI GÖRÜNCE TELEFONU KAPATTI

Komşusu ile kaçtığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan genç kadın, ekrana verilen fotoğrafı görünce telefonu kapatmak zorunda kaldı.

Ekrana yansıtılan görüntünün Gaziantep'te çekildiği ve fotoğrafın ısrarla abim dediği Cengiz K.'nın ablasının evinde olduğu ortaya çıktı. Bu fotoğraf sonrası yeniden yayına bağlanan genç kadın, stüdyoya gelerek tüm gerçekleri anlatacağını belirtti.

ÇOCUĞUNUN BABASI DA KOMŞUSU ÇIKTI

Stüdyoya gelen ve canlı yayında olan biteni anlatan Esra Karakuş, kaçtığı komşusu Cengiz K.'yı çok sevdiğini ve onunla yaşamaktan mutlu olduğunu ifade etti.