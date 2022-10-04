Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol, ailesiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri ile paylaşıyor. Ünlü isim son olarak küçük kardeşi ile gündeme geldi. Erol'un kardeşi ile olan benzerliği görenleri şaşırttı.