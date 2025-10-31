Habertürk
        Esra Dermancıoğlu: Oyunculuk benim kutsalıma girmiyor

        Geçtiğimiz günlerde Dilan Çiçek Deniz'in; "Oyunculuk o kadar da kutsal bir meslek değil" şeklindeki sözleri bazı meslektaşlarının tepkisini çekmişti. Esra Dermancıoğlu da bu konu hakkında görüş bildirdi

        Giriş: 31.10.2025 - 08:14 Güncelleme: 31.10.2025 - 08:14
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Zorlu PSM'de sahnelenen 'İyi Değilim Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim' adlı tiyatro oyununun prömiyeri gerçekleşti. Oyunun başrollerini paylaşan Esra Dermancıoğlu ve Deniz Karaoğlu perde açılmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Deniz Karaoğlu ve Esra Dermancıoğlu
        Deniz Karaoğlu ve Esra Dermancıoğlu

        Esra Dermancıoğlu, oyunla ilgili olarak; "Biraz evlilik hikâyesi... Anneden kalan duygusal bir miras ve evlilikle yakalanma haliyle başlıyor" ifadelerini kullandı. Deniz Karaoğlu ise "Yer yer komedi yer yer travma içeren iki karakterin yüzleşmeleriyle ilerleyen tatlı bir oyun" ifadelerini kullandı.

        Son dönemde oyuncular arasında tartışma yaratan "Oyunculuk kutsal mıdır?" sorusuna yanıt veren Esra Dermancıoğlu; "Ben kutsal bulmuyorum, benim kutsalıma girmiyor oyunculuk" yanıtını verdi.

        #Deniz Karaoğlu
        #Dilan Çiçek Deniz
        #oyunculuk
        #Esra Dermancıoğlu

