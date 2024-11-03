Esra Bilgiç'ten evlilik sorusuna yanıt
Faruk sabancı ile birlikteliği olan Esra Bilgiç, evlilik ve Hakan Sabancı ile aşk yaşayan meslektaşı Hande Erçel ile görümce olarak görüşüp görüşmedikleri sorusuna yanıt verdi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir aşk yaşayan DJ Faruk Sabancı ile oyuncu Esra Bilgiç, Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi.
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"HER ŞEY YOLUNDA"
Faruk Sabancı ile ilişkilerinin gidişatı hakkındaki soruları yanıtlayan Esra Bilgiç, "Her şey yolunda" dedi.
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"EVLİLİK İÇİN ERKEN"
Esra Bilgiç, daha sonra gazetecilerin "Ufukta bir evlilik gözüküyor mu?" sorusu üzerine "Daha çok erken arkadaşlar" yanıtını verdi.
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HANDE ERÇEL SORUSUNA TEŞEKKÜRLÜ YANIT
Esra Bilgiç'e ayrıca Hakan Sabancı ile aşk yaşayan meslektaşı Hande Erçel ile görümce olarak görüşüp görüşmedikleri soruldu. Bunun üzerine Esra Bilgiç, teşekkür ederek hızlıca otomobiline binip oradan ayrıldı.