Ünlü oyuncu avukat olacak

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Son dönemin popüler oyuncularından Esra Bilgiç (29), samimi açıklamalarda bulundu. Bilgiç, hakkında bilinmeyenleri de anlattı.

"ÇALIŞMAYI SEVERİM"

'InStyle Dergisi'ne konuşan ünlü oyuncu, "Planlı programlıyım. Bugünün işini yarına bırakmamaya gayret ederim. Çalışmayı severim, disiplinliyim. Evde vakit geçirmeye de bayılırım." dedi.

"HUKUK HAYATIN KENDİSİ"

Esra Bilgiç, ayrıca, "Hukuk hayatın kendisi. Verdiğim en doğru kararlardan biri hukuk fakültesine başlamaktı. Kardeşim de hukuk öğrencisi. O benden önce mezun olacak. Birlikte çalışmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"PRENSİPLERİM VAR"

Öte yandan Esra Bilgiç, daha önce, "Net duruşunuzun yanı sıra çok pozitif bir gülüşünüz var. Hayata karşı kendi kurallarını belirleyen biri misiniz?" sorusuna, "Katı kurallarım yok ama prensiplerim var. İş ve okul hayatım için disiplinli ve programlı ilerlemeyi seviyorum." yanıtını vermişti.

"BÜYÜK BİR ŞANS"

Bilgiç, rol aldığı diziler sayesinde yurtdışında da bir hayran kitlesi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etmiş ve "Ülkemdeki projede sergilediğim performansımla aldığım karşılığı yurtdışında da almak büyük bir şans. Bu sahip olunması çok zor bir mücevher gibi. Ben bu mücevhere özveriyle bakıyorum." demişti.

Esra Bilgiç, son olarak SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Ramo' dizisinde Murat Yıldırım ile başrolde yer almıştı.