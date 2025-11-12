Habertürk
        EŞLER (KARI-KOCA) İÇİN TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2025: TOKİ'ye aynı aileden 2 kişi başvurabilir mi? Eşinin üzerinde ev olan TOKİ başvurusu yapabilir mi?

        TOKİ'ye aynı aileden 2 kişi başvurabilir mi, eşinin üzerine ev olan başvuru yapabilir mi? İşte 2025 TOKİ başvuru şartları

        ''Yüzyılın Konut Projesi'' için beklenen gün geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. TOKİ başvuru şartları da en çok araştırılan konu başlıkları arasında zirveye yerleşti. Özellikle eşlerin ayrı ayrı başvuru yapıp yapamayacağı ve aynı aileden iki kişinin hak sahibi olup olamayacağı merak konusu oldu. 81 ili kapsayan proje ile evi olmayan dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması amaçlandığından bazı durumlarda başvuruların geçersiz sayılacağı açıklandı. Peki, TOKİ'ye aynı aileden 2 kişi başvurabilir mi? Eşinin üzerine ev olan TOKİ başvurusu yapabilir mi? İşte 2025 TOKİ başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 07:24 Güncelleme: 12.11.2025 - 07:24
          Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın beklediği tarih geldi çattı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. 2025 TOKİ başvuru şartları da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Başvurularının geçersiz olmasını istemeyen vatandaşlar projeye ilişkin detayları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’TOKİ'ye aynı aileden 2 kişi başvurabilir mi?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Aynı haneden ayrı ayrı TOKİ başvurusu yapılıp yapılamayacağı sorgulanıyor. Peki, eşinin üzerine ev olan TOKİ başvurusu yapabilir mi? İşte eşlerin TOKİ başvuru şartları!

          TOKİ'YE AYNI AİLEDEN İKİ KİŞİ (KARI-KOCA) BAŞVURABİLİR Mİ?

          TOKİ 500 bin sosyal konut projesine bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılamayacak.

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülecek proje için TOKİ 500 bin konut kitapçığı yayımlandı.

          Kitapçıkta şu ifadeler yer aldı:

          ‘’Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşinin adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir.’’

          EŞİNİN ÜZERİNE EV OLAN TOKİ BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

          TOKİ sosyal konut projesinin net kurallarından biri mülkiyet durumudur. Buna göre başvuruda bulunacak kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekmektedir.

          Başvuru sahibinin eşinin kayıtlı bir ev (tapu) olması durumunda, bu durum TOKİ işlemlerine engel teşkil edecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

          2025 TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

          Projeye başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

          18 yaşını doldurmuş olmak

          En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

          Başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması

          Kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile Sözleşme yapmamış olması

          Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olmak (Büyükşehirlerde merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek. İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek)

          Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, en fazla net 127.000 TL (İstanbul İli için 145.000 TL) olması

          Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

          Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak

          Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)

          Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)

          Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.

          Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.

          3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

          İLK TESLİMAT MART 2027'DE OLACAK

          Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

          Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

          Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

          Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

          Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

          PROJE TAKVİMİ: TOKİ KONUT KURALARI VE TESLİMAT NE ZAMAN?

          Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte proje takvimi de netleşti:

          10 Kasım-19 Aralık 2025: Başvuruların alınması

          29 Aralık 2025-27 Şubat 2026: Hak sahibi belirleme kura tarihi

          Kasım 2025 yılı itibarıyla: Projelerin ihale edilmeye başlanması

          Şubat 2026 yılı itibarıyla: Konut belirleme kuralarının çekilmeye başlanması

          Şubat 2026 yılı itibarıyla: Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin imzalanmaya başlaması

          Mart 2027 yılı itibarıyla: Konutların teslim edilmeye başlanması

          Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
