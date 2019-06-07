Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37),internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, Sen sor diye yaptım cevabını verdi.

Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.