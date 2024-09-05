'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak', izleyicilerle 4 K olarak buluşacak - Magazin haberleri

'Eşkıya' ile 'Her Şey Çok Güzel Olacak', izleyicilerle 4 K olarak buluşacak - Magazin haberleri

REKLAM advertisement1

Taff Pictures, 2024 - 2025 sinema sezonunu bir sürprizle açıyor. Türk sinema tarihinin mihenk taşlarından sayılan iki unutulmaz film, 6 Eylül Cuma günü beyazperdeye yeniden taşınacak. 1996 Yapımı 'Eşkıya' ve 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak', vizyona girişlerinden yaklaşık çeyrek asır sonra, yeniden sinema salonlarında izleyicilerin karşısına geçecek

Filmler, Ömer Vargı tarafından orijinal nitelikleri korunarak ve iyileştirerek restore edilip yeniden sinema perdesine hazır hale getirildi. Taff Pictures da filmleri 4K formatında izleyicilerle buluşturmak için harekete geçti.

'Eşkıya' 'Eşkıya'; Yavuz Turgul’un yazıp yönettiği ve Şener Şen ve Uğur Yücel ile müthiş bir kadroyu bir araya getirerek, sinema salonlarında yeniden Türk filmi izlenir hale gelmesini sağlayan yapım olarak tarihe not düşmüştü. Gösterime, 1996'da giren film; 1996 - 1997 sezonunda 2 milyon 571 bin 474 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001'e kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu. Filmin tüm kadrosunda yakın dönem Türk sinema ve tiyatro sahnelerinin efsanevi isimleri yer alıyor.

'Her Şey Çok Güzel Olacak' REKLAM 1998'de Cem Yılmaz ile Mazhar Alanson’u buluşturan; Yılmaz’ın ilk sinema filmi olarak da tarihe not düşen 'Her Şey Çok Güzel Olacak', günümüze dek diyalogları ve müzikleri ile hala en çok hatırlanan filmlerden biridir.

'Eşkıya' Gösterime girdiği yıl 1 milyon 239 bin 15 kişi tarafından izlenen 'Her Şey Çok Güzel Olacak', geçen çeyrek asır boyunca da her televizyon gösteriminde heyecan yaratan bir sinema eseri oldu. Dağıtımını CJ ENM’in üstlendiği bu iki zamansız film, Taff Pictures tarafından şimdi yeniden salonlarında izleyicilerle buluşacak.

'Her Şey Çok Güzel Olacak'